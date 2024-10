Mit Illuminationen und Kunst: Donauwörther Lichternacht steht an

Kreative Lichtinstallationen und viele Werke regionaler Künstler in verschiedenen Bereichen: Jedes Jahr strömen tausende Besucher zur Kunst- und Lichternacht nach Donauwörth. Am Samstag, 9. November ist es wieder soweit, die neunte Auflage steht an.

Bis Mitternacht haben die Läden geöffnet, dafür bleibt die Reichsstraße gesperrt. Kunstinteressierte können sich in den Geschäften die unterschiedlichsten Kunstobjekte ansehen. Lichtspiele und multimediale Projektionen sollen an diesem Abend für ein farbenfrohes Ambiente sorgen. Unter anderem rückt das Färbertörl in den Mittelpunkt, seine Fassade dient als Projektionsfläche für Kunst.

Rathaus wird bei Lichternacht in Donauwörth angestrahlt

Auch das Münster Zu Unserer Lieben Frau wird illuminiert. Wer dem Trubel auf den Straßen entfliehen möchte, findet dort einen ruhigen Platz im Kircheninneren. Außerdem werden das Fuggerhaus, das Rathaus, die Stadtmauer an der kleinen Wörnitz, das Rieder Tor und einige andere Gebäude mit Licht in Szene geworfen.

Icon Vergrößern Viel Licht und Kunst gibt es bei der Donauwörther Lichternacht zu sehen. Foto: Barbara Würmseher (Archivbild) Icon Schließen Schließen Viel Licht und Kunst gibt es bei der Donauwörther Lichternacht zu sehen. Foto: Barbara Würmseher (Archivbild)

Daneben sind an diesem Abend zahlreiche Gruppen im Einsatz. „Unter dem Motto „Gemeinsam kreativ für Donauwörth“ kommen Häkel- und Strickbegeistere im ehemaligen Römerkeller zusammen, um gemeinsam an einem außergewöhnlichen Projekt zur Stadtverschönerung zu arbeiten. Die Gruppe D`Venezianer ist mit ihren opulent gestalteten Kostümen auf dem Weg durch die Innenstadt und steht für Selfies zur Verfügung. Das Jugendzentrum Donauwörth bespielt eine Aktionsfläche in der Spitalstraße mit DJ Spinplex.

Fotogruppe 80 präsentiert im Donauwörther Zeughaus Kunstwerke

Darüber hinaus präsentiert im Zeughaus die Fotogruppe 80 vom Freitag, 1. November, bis Sonntag, 10. November, ihre Ausstellung „Motivwelten“ täglich von 11 bis 18 Uhr. Die Vereinsmitglieder der Kunstfreunde Donauwörth zeigen im Färbertörle die Ergebnisse ihres künstlerischen Schaffens aus dem zurückliegenden Jahr. Zu sehen sind Werke der Malerei, Grafik und Kalligraphie sowie Skulpturen und Plastiken. Die musikalisch umrahmte Vernissage findet am Samstag, 9. November, um 18 Uhr statt. Der Stadtbus ist mit verlängerten Zeiten auf den Linien 1,2,3 und 6 sowie mit einer Zusatzverbindung nach Wörnitzstein im Einsatz.