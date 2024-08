Fahrten mit Alkohol und Drogen im Blut

Die Donauwörther Polizei stoppte am Wochenende Alkohol- und Drogenfahrten. Am Freitagabend gegen 21.20 Uhr wurde ein 21-jähriger Autofahrer in Donauwörth in der Bahnhofstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten laut Polizei „drogentypische Auffälligkeiten“ festgestellt werden. Zudem nahmen die Beamten Marihuanageruch aus dem Pkw wahr.

Aufgrund der Feststellungen und den Angaben des Fahrers, kurz zuvor einen Joint geraucht zu haben, wurde der Mann mit zur Dienststelle gefahren, wo eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Den 21-Jährigen erwarten nun ein Bußgeld und ein einmonatiges Fahrverbot.

Alkoholtest in der Zirgesheimer Straße ergibt zu hohen Wert

Bereits vorher, Kurz nach 20 Uhr war am Freitag wurde ein 32-jähriger Autofahrer an der Kreuzung Zirgesheimer Straße/ Michael-Imhof-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 500 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot. (AZ)