Zwei Tüftler aus Rain und Meitingen mit „Dübelix“ in der "Höhle der Löwen"

Wenn am Montag, 23. September, ab 20.15 Uhr auf dem Sender VOX die Jubiläumsfolge der Unterhaltungsshow „Die Höhle der Löwen“ ausgestrahlt wird, schauen - wie Millionen andere Zuschauer - auch Markus Beck und Robert Sobolewski gespannt zu. Der 54-jährige Schlossermeister aus Rain und der 42 Jahre alte Lagerlogistiker aus Biberbach haben zusammen die Firma „Dübelix“ mit Sitz in Genderkingen und buhlen mit einer innovativen Idee um die Gunst eines Investors, der bereit ist, in ihr Unternehmen einzusteigen.

„Wir möchten die nächsten Handwerker sein, die hier ganz groß auftrumpfen“, so lautet das Ziel der beiden Erfinder. In der Show werben Startups um Risikokapital, Working Capital, sowie Finanzmaßnahmen zum Wachstum ihrer Unternehmen. Sie stellen ihre Geschäftskonzepte den „Löwen“ vor und bieten ihnen Geschäftsanteile in Relation zum ermittelten Unternehmenswert an.

Angebot für die Löwen: 30.000 Euro für 25 Prozent Firmenanteile an Dübelix

Was Markus Beck und Robert Sobolewski sich ausgedacht haben, ist folgende Idee: Dübelix soll ein echter Problemlöser sein. Denn jeder Handwerker kennt das Debakel des Dübel-Entfernens, doch dank Dübelix soll das nun kinderleicht sein. Der gleichnamige Aufsatz kann an jedem Akkuschrauber befestigt werden. Mit ein paar Griffen stellt man die Länge des zu entfernenden Dübels ein, setzt den Schrauber an die Wand und der Dübelix zieht den Dübel heraus. Für 30.000 Euro bieten Beck und Sobolewski 25 Prozent ihrer Firmenanteile an.

Entstanden ist die Idee aus vielen Jahren schweißtreibender Arbeiten und letztlich einer blutenden Hand. Robert Sobolewski war nämlich beim mühsamen Ziehen von Dübeln abgerutscht und hatte sich verletzt. Damit war die Schmerzgrenze definitiv erreicht und Ideengeber Robert und Tüftler Markus - zwei Freunde und Arbeitskollegen - machten sich ans Werk, etwas zu kreieren, was es noch nicht auf dem Markt gab.

Die Dreharbeiten von „Die Höhle der Löwen“ in Köln waren ein „Riesenerlebnis“

„Es sollte schnell, effektiv und sicher sein“, erzählen die beiden im Gespräch mit unserer Redaktion. Zwei bis drei Jahre und rund 100 Prototypen später war „Dübelix“ geboren, der wie der kleine Bruder von Asterix klingt und mindestens genauso pfiffig ist. Wie er genau funktioniert, werden die beiden in der TV-Sendung demonstrieren.

Dass sie zu den Dreharbeiten nach Köln eingeladen wurden, ist allein schon ein Erlebnis, das sie nicht missen möchten. „Für uns ging ein Traum in Erfüllung“, sagt Markus Beck. „Der Spaßfaktor war trotz Nervosität groß und wir wurden von einem Top-Team betreut.“ Zur Vorbereitung gehörte ausschließlich, sich perfekt mit dem eigenen Produkt auszukennen. „Alles andere war spontan. Weder Fragen, noch Antworten wurden vorab besprochen, Kandidaten und ‚Löwen‘ waren bis es los ging streng voneinander getrennt.“

Ob der Deal klappt, dürfen Markus Beck und Robert Sobolewski nicht verraten. In jedem Fall nehmen sie es als gute Werbung für „Dübelix“ mit, ihren schmerzfreien Dübel-Entferner einem Millionenpublikum vorstellen zu dürfen.