Zu Gast in Schweinspoint: Eric Medicke läuft in 18 Tagen quer durch Deutschland

Ein Klappstuhl, zwei Campingstühle, der Rucksack angelehnt am schwarzen Auto, das vor der alten Halle am Ortseingang des Marxheimer Ortsteils Schweinspoint parkt. Eric Medicke sitzt im Schatten auf einem der Campinghocker, gelbes Shirt, leicht gerötete Wangen, breites Grinsen. Dass der 18-Jährige aus Schwäbisch Gmünd bei Stuttgart zuvor bereits 18 Kilometer gegangen ist, sieht man ihm kaum an. Und dass an diesem Tag noch ungefähr weitere 50 Kilometer bis nach Augsburg folgen, scheint ihm nichts auszumachen.

Ilona Schmid