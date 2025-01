Ferber in Monheim: Boutique-Restaurant tritt auch bei „Mein Lokal, dein Lokal“ an

Neben dem Bistro Mexx aus Donauwörth wird noch ein weiterer Gastronomiebetrieb aus der Region kommende Woche bei der Serie „Mein Lokal, Dein Lokal“ dabei sein. Das „Restaurant by Ferber“ von Florian und Stephanie Ferber bildet den Abschluss der Staffel, die vom 3. bis 7. Februar ausgestrahlt wird. Fünf Gastronomen messen in der Serie ihre Kräfte und bewerten sich gegenseitig bezüglich Service, Ambiente und Qualität der Speisen. Hinzu kommt die Bewertung eines des Kochprofis, in diesem Fall Ali Güngörmüş. Das Ergebnis gibt es dann kommende Woche bei Kabel Eins zu sehen. Vorab erzählt Florian Ferber von der TV-Erfahrung.

Anja Volkwein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Restaurant Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Monheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis