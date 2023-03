Fußball-Regionalliga

18:00 Uhr

Rains Kapitän Bauer erwartet eine Abwehrschlacht im Kellerduell

Plus Mit zwei Unentschieden ist Rain ins Regionalliga-Jahr gestartet. Kapitän David Bauer lobt sein Team und sieht im Heimspiel gegen Eichstätt eine große Chance.

Von Fabian Kapfer

Dass Charakter in der Mannschaft des TSV Rain steckt, war in der vergangenen Woche zu sehen. Nach zweimaligem Rückstand kamen die Blumenstädter in der Nachspielzeit zurück und sicherten sich auswärts in der letzten Sekunde noch einen Punkt beim 3:3 gegen den FC Augsburg II. Rains Kapitän David Bauer lobt seine Teamkollegen für die Moral, die sie in den ersten beiden Spielen nach dem Start in die Regionalliga Bayern gezeigt haben. "Man hat gesehen, dass wir eine funktionierende Truppe sind. Alle bringen sich nach wie vor gut ein, auch wenn es in Augsburg am Ende glücklich war, so noch einen Punkt zu holen", sagt der 28-Jährige vor dem Heimspiel gegen den VfB Eichstätt am Samstag, 11. März (14 Uhr).

