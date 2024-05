Gempfing

06:00 Uhr

Konzert im Gempfing: Zwischen klassischer Hitparade und unbekannter Exotik

Plus "Duo Palatino" bietet seinem Publikum im Gempfinger Pfarrhof ungeheuer virtuos ein Wechselbad der Gefühle. Womit Christiane Meininger und Volker Höh das schaffen.

Von Barbara Würmseher

Zwischen "La Paloma" und "Ave Maria", Bach und Chopin, Wiener Klassik und den Tänzen der Habanera: "Duo Palatino" lässt das Publikum im Gempfinger Pfarrhof in einem Meer aus zarten, prickelnden, überbordenden Tönen und Rhythmen baden, die mit ihrer reichen Vielfalt überraschen. Wähnt man sich im einen Moment noch quasi in der Hitparade der klassischen Ohrwürmer, so findet man sich im nächsten jäh in exotischen Harmonien und lateinamerikanisch akzentuierten Tondichtungen wieder. Ein Wechselbad der Gefühle!

Und das ist auch gut so! Denn so innig und anrührend Schuberts "Ave Maria", Mozarts "Rondo alla turca" oder Johann Sebastian Bachs "Air" auch sein mögen, so sehr laufen derart inflationär gespielte Evergreens doch Gefahr, sich ein Stück weit abzunutzen. "Duo Palation" (Die Zwei aus der Pfalz) setzt zur richtigen Zeit Zäsuren im Programm und versteht sich gekonnt darauf, den Gassenhauern Ungehörtes entgegenzusetzen.

