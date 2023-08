In Genderkingen trafen sich Tausende zur Flugshow Horizon Airmeet

Plus Der Samstag war bei Horizon Airmeet der Tag der großen Flugshows. Tausende tummelten sich auf dem Genderkinger Flugplatz, um die Kunststücke der Piloten zu verfolgen. Was geboten war.

Ein lauer Sommerabend liegt über dem Genderkingen Flugplatz, auf dem sich schon den ganzen Tag über große Menschenmengen tummeln. Staunende Babys sitzen auf den Schultern ihrer Väter, kleine Buben probieren ihre Spielzeug-Flugzeuge aus, Frauen und Männer folgen gebannt den Ereignissen, während sie es sich in mitgebrachten Liegestühlen bequem gemacht haben - nur durch einen Schutzzaun von den Akteuren getrennt. Da fachsimpeln Kenner mit Piloten, Beobachter tauschen sich aus, Applaus brandet auf, Fotografen können gar nicht genug abdrücken, um die reizvollen Motive einzufangen. Es ist wieder Horizon Airmeet, das Spektakel hoch oben in den Lüften und auf der Landebahn, das alljährlich internationales Publikum auf den kleinen Flugplatz lockt.

Es ist eine besondere Party, die ihresgleichen sucht. Die Luft ist kerosingeschwängert, dazu mischen sich Düfte von Pommes mit Ketchup, Steaksemmeln, Pizza und Süßkram zu jener unvergleichlichen Kombination, die nach Sommer- und Volksfest riecht.