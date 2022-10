Kerne für die Semmel: Dieser Landwirt beliefert immer mehr Bäckereien

Plus Vor drei Jahren haben Michael und Julia Böck noch ziemlich experimentell begonnen. Mittlerweile beliefert das Landwirtspaar immer mehr Bäckereien mit seinen Saaten.

Vor drei Jahren waren Julia und Michael Böck noch in einer experimentellen Phase, jetzt aber trägt ihre Idee gute Früchte: Immer mehr Bäckereien in ganz Bayern lassen sich vom Genderkinger Landwirtspaar beliefern. Nicht mit herkömmlichen Produkten von den Feldern, sondern mit außergewöhnlichen Beigaben zu modernen Backwaren – Kürbiskerne, Leinsamen, Blaumohn und Kümmel aus Genderkingen sind stark gefragt.