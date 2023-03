Friedrich Thum erhält die Silberdistel überreicht

Unsere Zeitung würdigt das Engagement von Friedrich Thum für den jüdischen Friedhof in Harburg mit der Silberdistel.

In dritter Generation hat sich Friedrich Thum über Jahrzehnte um den jüdischen Friedhof in Harburg gekümmert. Er hat das Gelände gepflegt, war Ansprechpartner für Nachfahren von Juden, die einst in der Region lebten, führte Besuchergruppen und Schulklassen über den Friedhof. Dieses besondere bürgerschaftliche Engagement würdigt - wie berichtet - unsere Zeitung mit der Silberdistel. Der Preis besteht aus einer Urkunde und einer kunstvoll in Silber gearbeiteten Distelblüte, die eigens in der „Alten Silberschmiede“ in Augsburg angefertigt wird.

DZ-Redaktionsleiterin Barbara Wild überreichte dem 82-Jährigen nun die Auszeichnung. Thum freute sich sichtlich über die Silberdistel und versprach, diese werde einen Ehrenplatz erhalten. Weil Friedrich Thum aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten muss, kümmert sich künftig die Stadt Harburg um den jüdischen Friedhof.