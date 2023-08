Harburger Brückenfest 2023: Das ist die Bilanz des Heimatvereins

Plus Der Heimatverein hat letztmals das Brückenfest in Harburg ausgerichtet. Die Verantwortlichen berichten von bewegenden Momenten – und erdrückender Verantwortung.

Bei Wind und Regen endete das Brückenfest in Harburg am Sonntagabend etwas früher als geplant. Wegen der schlechten Witterung zogen die Verantwortlichen des Heimatvereins den "Großen Zapfenstreich", den die Vereinigte Musikkapelle Tapfheim darbot, um eine Stunde vor. Für ihn und die Mitglieder des Vereins sei es ein durchaus emotionaler Schlusspunkt gewesen, berichtet Vorsitzender Holger Fickel: "Es war bewegend." Bekanntlich hat der Heimatverein das Fest zum letzten Mal organisiert.

Das Brückenfest in Harburg gibt es schon seit Jahrzehnten. Früher wurde ausschließlich auf der Steinernen Brücke gefeiert. Nach und nach vergrößerte der Verein das Partygelände und bezog die Grasstraße samt Wörnitzufer mit ein. Dort stand auch eine große Bühne. Bekannte Bands spielten auf dieser.