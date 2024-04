Harburg

Neue Kindergarten-Räume in Harburg werden später fertig

Bis der Erweiterungsbau des Kindergartens in Harburg fertig ist, dauert es noch ein paar Wochen.

Plus Der Erweiterungsbau der Kita "Burgblick" in Harburg kann nun doch nicht im April bezogen werden. So sieht der neue Zeitplan aus.

Von Wolfgang Widemann

Die Hoffnungen, den Erweiterungsbau für den Kindergarten in Harburg in rekordverdächtiger Zeit verwirklichen zu können, haben einen kleinen Dämpfer erhalten. Das angestrebte Ziel, das neue Bauwerk bis Ostern bezugsfertig zu haben, ließ sich nicht erreichen.

Verzögerungen bei den Bauarbeiten seien dafür verantwortlich, erklärt Bürgermeister Christoph Schmidt auf Nachfrage. Er hatte gehofft, die neuen Räume könnten direkt nach Ostern in Betrieb genommen werden. Das Projekt hat die Kommune im Eiltempo vorangetrieben. Im vorigen Jahr fiel die Entscheidung für das Gebäude, in dem zwei Kindergarten-Gruppen unterkommen sollen.

