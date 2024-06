Zwischen Rittern und Gauklern: Was auf dem Mittelalterspektakel geboten ist

Auf Schloss Harburg findet seit Donnerstag erneut das Mittelalterfest mit Markt, stilechten Lagern und Ritterturnieren statt. Die Besucher zeigen sich begeistert.

Menschen laufen in mittelalterlichen Gewändern umher, man hört Schwerter klirren und Gaukler führen Kunststücke vor. Aber wir sind nicht mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, sondern der Mittelaltermarkt in Harburg findet wieder statt.

Am Donnerstag beginnt das Spektakel: In einer großen Prozession folgen Menschen zu Fuß und hoch zu Ross dem Zug zur Bühne am aufgebauten „Marktplatz“. Dort begrüßt der Bürgermeister von Harburg, Christoph Schmidt, die Besucherinnen und Besucher, bedankt sich bei dem Organisator des Mittelaltermarktes, Roland Turba, und wünscht allen viel Spaß. Daraufhin wird noch feierlich angestoßen und die Menge verteilt sich auf dem Gelände. Denn dieses hat einiges zu bieten.

17 Bilder Mittelalterspektakel in Harburg 2024: Hier gibt es die Bilder von der Eröffnung Foto: Jule Eibl

Mittelalterspektakel Harburg: Hier können sich Fans dieser Epoche einkleiden

So kann man sich in eines der traditionellen Gewänder kleiden, zu denen es auch die passende Ausrüstung gibt, und zwar in Form von Beuteln, ledernen Rucksäcken, Helmen, Schwertern und Äxten. Außerdem können sich die Besucher im Bogenschießen oder in der Kunst der Armbrust üben. Überhaupt fühlt sich, wer zwischen den Ständen entlangschlendert, wie in eine andere Welt versetzt: Anstelle eines Karussells drehen die Kinder hier Runden in dessen mittelalterlichem Pendant, und zwar in sich drehenden Käfigen. Auch ein Zauberer zeigt seine Kunststücke einer Menschenmenge, die zu großen Teilen aus Kindern besteht, die ihm mit großen Augen zusehen.

Zauberer, Gaukler, Handwerker: Besonders für Kinder gibt es viel zu sehen und zu staunen. Foto: Jule Eibl





Bis aus Norddeutschland ist ein Besucher angereist, wenn auch nicht extra für den Markt. Trotzdem: „Die Atmosphäre ist hier bei der historischen Burg schon etwas ganz Besonderes“, merkt er an. Manche Stände preisen besondere Dienstleistungen an. Für drei Taler kann man hier etwa testen lassen, ob das eigene „Weib“ eine Hexe ist. Manche Besucher haben das nicht nötig: „Das weiß ich auch so!“, erklärt einer.

Lesen Sie dazu auch

Beim Ritterturnier zeigen die Teilnehmer ihr Können

Dann kündigt Musik das große Ritterturnier an und zahllose Besucherinnen und Besucher strömen an den Rand der Wiese. Die Zuschauer werden auch direkt in den Bann der mittelalterlichen Geschichte gezogen, in deren Verlauf erst vor Kurzem König Ludwig verstorben ist und nun der Thron auf einen neuen Erben wartet. Doch bevor die Ritter und der Prinz die Arena stürmen, geben drei bunt gekleidete Gaukler ihre akrobatischen Kunststücke zum Besten. Sie zeigen waghalsige Sprünge und bilden einen Turm aus Menschen - unter Jubelrufen der Menge.

Dann ist es so weit: Unter viel Applaus galoppieren die bunt dekorierten Pferde und ihre Reiter auf die Wiese und stellen sich vor. Ritter „Artur von Lichtenau“ reitet als Erster und versucht sein Glück dabei, Ringe mit seiner Lanze aufzusammeln. Danach reiten „Kriegerin Morgana“ und der Kreuzritter „Adrian von Augsburg“. Schließlich ist der Prinz „Wilhelm von Harburg“ an der Reihe, der seinen Mitstreitern zeigt, wie man es richtig macht. Doch auch ein schwarzer Ritter ist unter den Teilnehmern: „Adama von Hohenfels“ ermogelt sich Punkte im Turnier. Sowohl beim Ringe aufsammeln als auch beim Becher greifen und Hälse schneiden erkämpft er sich mehr Punkte als die anderen Wettbewerber. Und die Menge buht ihn für seine schnippischen Sprüche aus. Als das Turnier sich dem Ende neigt, fordert der schwarze Ritter einen Kampf eins zu eins gegen den Prinzen. Diesen gewinnt er, sodass der Prinz eine Revanche am Boden verlangt - die er tatsächlich für sich entscheiden kann. Das Publikum jubelt dem Prinzen begeistert zu und freut sich für seinen Sieg.

Mittelalterfest soll trotz des Regens wie geplant stattfinden

Und auch wenn das Wetter voraussichtlich nicht ganz mitspielen wird am Wochenende, absagen will Veranstalter Roland Turba das Mittelalterspektakel nicht, wie er auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt. "Wenn es zu stark regnet, kann es sein, dass manche Schausteller, die ihre Acts nicht auf der Bühne, sondern unter den Besuchern zeigen, nicht auftreten können." Abgesehen davon seien keine Änderungen am Programm geplant. (mit lrs)