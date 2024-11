Bauarbeiten abgeschlossen: Das wurde in der Holzheimer Schulstraße gemacht

Die Gemeinde Holzheim hat eine weitere Baumaßnahme erfolgreich abgeschlossen: Der Teilausbau der Schulstraße mit Außenanlagen am Feuerwehrhaus und Lehrerparkplatz für die Grundschule ist nach zwei Monaten Bauzeit fertig. Bei der offiziellen Bauabnahme zeigten sich Bürgermeister Josef Schmidberger, Mitglieder des Holzheimer Bauhofes und Vertreter der Firma Richard Schulz Tiefbau GmbH aus Neuburg sehr zufrieden.

„Wir nehmen die Baustelle ohne Mängel ab und bedanken uns für die reibungslose Zusammenarbeit mit der Firma Richard Schulz und die tatkräftige Unterstützung unseres Bauhofes“, sagte Schmidberger. Der südliche Teil der Schulstraße ist nun asphaltiert. Dies freut nicht nur die Freiwillige Feuerwehr Holzheim, sondern auch den Winterdienst, den der ehemals vorhandene Schotterweg vor allem bei Schnee und Eis vor Probleme stellte. Auch der Vorplatz des Feuerwehrhauses Holzheim hat nun einen festen Untergrund. „Auf dem Pflaster können Übungen künftig besser ausgeführt werden“, so der Rathauschef.

Neues Pflaster für Zugang zur Schulküche in Holzheim

Ebenso wurden acht Lehrerparkplätze für die Grundschule errichtet sowie der Zugang zur Schulküche mit einem neuen Pflaster versehen. Der nördliche Teil der Schulstraße, ein ehemaliger Grünstreifen in Richtung des Sportplatzes, ist noch ohne Einfassung. Dort wurde vorübergehend eine wassergebundene Schotterfläche errichtet, weil die Fernwärmeleitungen der geplanten Hackschnitzelheizung, oberhalb des Feuerwehrhauses, noch verlegt werden sollen. Anschließend soll noch eine Asphalt-Feinschicht eingebaut werden und der Bereich mit Längsparkplätzen versehen werden.

Die Planungen für die Maßnahme hat größtenteils die Gemeinde Holzheim in Eigenregie übernommen. Bei den Kosten liege man laut Schmidberger „knapp unter 200.000 Euro“. Davon kostete die Straße circa 135.000 Euro, der Feuerwehrplatz circa 35.000 Euro und die Lehrerparkplätze circa 35.000 Euro, wobei hier der Schulverband Holzheim – an diesem auch die Gemeinde Münster beteiligt ist – die Kosten übernehmen wird. In der jüngsten Sitzung des Holzheimer Schulverbandes informierte Josef Schmidberger die anwesenden Mitglieder über die abgeschlossenen Maßnahmen und stellte gleich die Planungen für ein neues Vorhaben an der Grundschule vor. „Es habe sich gezeigt, wie schlecht die Außenanlagen im Bereich des Hauptzugangs zur Schule bis zum Werkraum sind“, so Schmidberger.

Vor allem die Entwässerungssituation und die Geländeneigung vor dem Zugang zum Werkraum hatten beim Starkregen im Juni zu einer Überflutung des Werkraums inklusive Flur und Klassenräumen im Kellergeschoss geführt. Deshalb soll der gesamte Bereich überplant und neu gestaltet werden. Als erster Schritt soll noch vor dem Winter eine Höhenaufnahme erfolgen. Aufgrund dieser Vermessung soll anschließend eine Entwurfsplanung inklusive Kostenschätzung erfolgen.