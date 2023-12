Holzheim kommt der Windkraftanlage immer näher

Plus Fünf Windräder sollen im Forstgebiet Brand entstehen, zwei davon auf Holzheimer Flur. Trotz intensiver Diskussionen sind noch immer nicht alle überzeugt.

Die Gemeinde Holzheim ist ihrem Ziel, der Ausweisung des Forstgebietes Brand als Konzentrationsfläche für die Errichtung von Windkraftanlagen, ein gutes Stück nähergekommen. Bekanntlich sollen im „Windpark Münster-Holzheim“ insgesamt fünf Windräder entstehen, zwei auf Holzheimer Flur und drei auf dem Gemeindegebiet von Münster. Jetzt ging es einen weiteren Schritt nach vorne.

Insgesamt sieben Behörden hatten Stellungnahmen mit Einwänden oder Anregungen vorgebracht. Diese waren die Bundesnetzagentur, das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, das Luftamt Südbayern, die Regierung von Schwaben, der Regierungsbeauftragte für die Region Augsburg, das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege und Vodafone. Julian Erne vom Planungsbüro Opla stellte die einzelnen Einwände vor und führte durch den Abstimmungsmarathon. Alle Stellungnahmen wurden mit jeweils 6:2 Stimmen abgewägt und die Räte stimmten am Schluss mit dem gleichen Ergebnis für die Änderung des Flächennutzungsplans. Einzig die Gemeinderäte Leo Raab und Helmut Staber votierten gegen die Pläne und begründeten dies wie folgt. Leo Raab (FWG): „Wenn wir das Forstgebiet Brand als Konzentrationszone ausweisen, sind über vier Prozent der Gemeindefläche für Windkraftanlagen vorgesehen. Warum muss Holzheim alles schultern und die Bewohner müssen mit dem Schattenschlag und dem Lärm der Anlagen leben?“