Huisheim

Huisheim ist für die Notfallversorgung gerüstet

Plus Die Gemeinde Huisheim hat Vorbereitungen für eine Krisenlage getroffen. Der notwendige Anbau am Kindergarten könnte bald kommen, hofft Bürgermeister Müller.

Von Thomas Unflath

Einige Infrastrukturprojekte, Unterstützung für die Feuerwehren sowie viele kleinere Maßnahmen, welche die Gemeinde lebens- und liebenswert erhalten sollen, prägten in Huisheim das Jahr 2023. Bei der Bürgerversammlung in der Sualafeldhalle ging Bürgermeister Harald Müller auf die vergangenen Monate und zukünftige Aufgaben ein.

Der Rathauschef informierte die rund 170 Gäste über ein "ganz wichtiges Thema": die örtlichen Feuerwehren. So wurde in Huisheim und Gosheim die Sirenenalarmierung auf Digital umgerüstet. Dafür beteiligte man sich frühzeitig an einem staatlichen Förderprogramm, sodass die Kosten von 17.300 Euro vermutlich komplett übernommen werden. Zudem investierte die Gemeinde in die Anschaffung neuer Einsatzkleidung (14.500 Euro). Müller: "Wir brauchen die Feuerwehren, sie leisten wertvolle Arbeit." Dies sei nicht selbstverständlich.

