Historiker löst einige Rätsel in der Huisheimer Kirche

Die Pfarrkirche St. Vitus in Huisheim in ihrer heutigen Form ist 300 Jahre alt. Leo Hintermayr hat sich intensiv mit ihrer Geschichte befasst. Der Bischof kommt.

Mit einem Pontifikalgottesdienst, zu dem Bischof Gregor Maria Hanke erwartet wird, feiert das Pfarrdorf Huisheim am Sonntag, 17. September, um 10 Uhr den 300. Jahrestag der Weihe der Kirche St. Vitus. Der Vorgängerbau war in jener Zeit vorher mit Ausnahme des Turms abgerissen worden. Der Historiker Dr. Leo Hintermayr hat sich intensiv mit der Geschichte des Gotteshauses befasst und konnte nach eigenen Angaben auch einige "Rätsel" lösen, die das Gebäude bisher in sich barg.

1330 wird laut Hintermayr erstmals ein Pfarrer von Huisheim genannt. Ende des 14. Jahrhunderts erscheint Huisheim dann namentlich als Pfarrei. Die letzten Ortsadeligen verkauften im frühen 16. Jahrhundert ihren Besitz an das Kloster Kaisheim, das im Dorf bereits Güter besaß, und an das Fürstentum Pfalz-Neuburg. Die Kirche steht oberhalb des historischen Dorfkerns auf einem terrassenartigen Bergvorsprung mitten im ummauerten, ehemals befestigten Wehrkirchhof.

Der Turm der Huisheimer Kirche wurde bereits 1423 zum Teil erneuert

Die genaue Entstehungszeit der frühest bezeugten, von Bischof Otto (1182 bis 1196 im Amt) geweihten Kirche von Huisheim ist laut Hintermayr unbekannt, ebenso ihr Aussehen. 1308 ist eine weitere Kirchenweihe überliefert. Nach 1423 erfolgte die Errichtung oder Teilerneuerung des im Untergeschoss heute noch erhaltenen spätgotischen Turms. 1643 wird die Kirche als "allerorten reparaturbedürftig" bezeichnet. Was der Historiker herausfand: "Der Vorgängerbau des heutigen Kirchenschiffs war einst durch einen hoch über die Straße und die Friedhofsmauer hinweg führenden Gang mit dem seinerzeitigen Schloss des alten Ortsadels verbunden. Der Gang endete auf der Empore, wo sich ein der Herrschaft vorbehaltenes Oratorium, eine Art separate Kirchenloge für den Ortsadel, befand."

Ein Blick in den Kirchenraum von St. Vitus in Huisheim, Das Gotteshaus ist in dieser Form 300 Jahre alt. Foto: Leo Hintermayr

1722 wurde das für die wachsende Einwohnerschaft Huisheims zu klein gewordene Kirchenschiff komplett abgebrochen und durch den heutigen, größeren Kirchenraum ersetzt. Die Kosten übernahm vor allem das Spital in Wemding, dem die Baulast an den kirchlichen Gebäuden in Huisheim oblag. Am 8. Dezember 1722 wurde der erste Gottesdienst in der neuen Kirche gefeiert. Erst neun Monate später – unbekannt aus welchen Gründen – nahm am 12. September 1723 der Eichstätter Weihbischof und Generalvikar Johann Adam Nieberlein die Konsekration des Gotteshauses vor.

Bereits 1730/31 beschaffte man die heutigen beiden, zwischenzeitlich allerdings etwas veränderten Seitenaltäre. Das 1759 vom Wemdinger Maler Judas Thadäus Simon geschaffene Hauptdeckengemälde zeigt die Verherrlichung des Kirchenpatrons, des heiligen Vitus. Es wird flankiert von vier Eckmedaillons mit Darstellungen aus dem Leben des Heiligen.

1772/73 musste der obere Teil des Kirchturms neu errichtet werden. Wohl damals erhielt der Turm anstelle des alten Spitzhelms eine mit Holzschindeln gedeckte Kuppel, die Mitte des 19. Jahrhunderts wieder dem im Unterhalt günstigeren Pyramidendach weichen musste.

Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Innere der Kirche umgestaltet

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts unterzog man das Kircheninnere einer weitreichenden Umgestaltung durch neue, zeitgenössische Dekoration der Wände und neue Deckenfresken im Nazarenerstil von Maler Georg Lang aus Deining in der Oberpfalz. Damals erhielt die Kirche auch einen neuen, den zwischenzeitlich allerdings etwas umgeformten heutigen Hochaltar mit dem Altarbild aus dem Vorgänger. Bereits 1919 erfolgte die Wiederaufdeckung der alten Deckenfresken und Wandmalereien. Ihr folgte 1920 eine umfangreiche Innenrestaurierung mit versuchter erster Wiederherstellung eines barocken Raumbildes.

Historiker entschlüsselt Buchstaben-Zahlenkombinationen in Kirche

Einige Zeit musste Leo Hintermayr dafür aufwenden, einige Inschriften an dem Gebäude zu entschlüsseln. Dazu gehört die Buchstaben-Kombination IF WC PFH über dem westlichen Kirchenportal. Diese bedeutet: Johannes Franz Weisenbach Consul Praefectus Hospitalis. Weisenbach war ein gebürtiger Huisheimer und Oberspitalpfleger von Wemding. Er ließ auf eigene Kosten Malereien in der neuen Huisheimer Kirche ausführen.

Einige Inschriften an der Huisheimer Kirche - wie hier über dem Westportal - gaben Rätsel auf. Nun sind sie gelöst. Foto: Leo Hintermayr

Die Buchstaben-Zahlen-Kombination DI 1723 BM kann Hintermayr dem Maurermeister Daniel Johannes Bachmayr zuordnen, ebenfalls ein gebürtiger Huisheimer, der für den Bau mitverantwortlich war. Für die Buchstabenfolge HISHOSP HFSMVSP am Turm fand der Historiker folgende Lösung: Herr Joseph Schaller Oberspitalpfleger und Herr Franz Sedelmayr Unterspitalpfleger. Beide waren 1773 erst kurze Zeit in ihren Ämtern. Schaller taucht in anderer Funktion außerdem an der Spitze des Turms auf. Dort ist OAB HIS zu lesen, also Oberamtsbürgermeister Herr Joseph Schaller.

Dass die heutige Nummerierung der Kirchenbänke in St. Vitus nicht ganz passt, liegt Leo Hintermayr zufolge daran, dass sie bereits in der Vorgängerkirche standen, aber wegen der neuen Raumsituation (Säulen, Eingang) nicht 1:1 eingebaut werden konnten. (AZ)

Das Programm am Sonntag in Huisheim: