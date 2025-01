Handyschmuggel in der JVA Kaisheim: Beamter unter Verdacht

Großaufgebot an Polizeikräften am vergangenen Freitagfrüh in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Kaisheim: Beamte der Kripo Dillingen und eine Einsatzhundertschaft rückten mit mehreren Bussen beim Gefängnis an, um vor allem Zellen von Insassen zu inspizieren. Die Staatsanwaltschaft Augsburg bestätigt auf Nachfrage unserer Redaktion diese Aktion, die der zuständige Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Augsburg angeordnet hatte.

