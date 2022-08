Häftling in JVA Kaisheim verletzt Mitarbeiter

Plus Ein Gefangener der JVA Kaisheim hat einen Mitarbeiter und einen weiteren Insassen im Gefängnis tätlich angegriffen und verletzt. Nun steht er vor Gericht.

Immer wieder beteuerte der Häftling der JVA während der Gerichtsverhandlung, dass er sich an nichts erinnern könne. Er soll, so die Anklage der Staatsanwaltschaft, einen Mitarbeiter und einen Insassen der Justizvollzugsanstalt (JVA) Kaisheim tätlich angegriffen und vorsätzlich verletzt haben.