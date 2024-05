Kaisheim

12:00 Uhr

Sollen die Glockenschläge im Marienmünster nachts abgestellt werden?

Der Glockenschlag aus dem Turm des Marienmünsters in Kaisheim ist weiterhin Tag und Nacht zu hören.

Plus Ein genervter Anwohner in Kaisheim wendet sich an die Gemeinde und bittet darum, die Glocke von 22.15 bis 5.45 Uhr schweigen zu lassen. Die Ratsmitglieder diskutieren.

Von Wolfgang Widemann

Das Marienmünster in Kaisheim ist eines der mächtigsten Gotteshäuser im Landkreis Donau-Ries. Im Turm der Kirche des einstigen Zisterzienserklosters hängt ein in der Region einmaliges Geläut. Die sechs Glocken entstanden zwischen 1536 und 1695. Neben dem Läuten zu den Gottesdiensten erklingen aus dem 46 Meter hohen Turm im Zentrum von Kaisheim rund um die Uhr die viertelstündlichen Glockenschläge. Dies geht einem Anwohner gewaltig auf die Nerven. Der Bürger wendete sich an die Kommune und nun diskutierte der Gemeinderat darüber, ob die Stundenglocke nachts stumm bleiben soll.

Die Kirche gehört dem Freistaat Bayern, die katholische Pfarrei hält dort ihre Gottesdienste ab und die Marktgemeinde ist für den nicht sakralen Glockenschlag zuständig. Darüber informierte Franz Christ, Geschäftsleiter im Rathaus, die Mitglieder des Gemeinderats.

