Landesgartenschau: Das wird das Team für Donauwörth

Der Nebel liegt noch dicht über Donauwörth, als sich die zwei Reisebusse auf den Weg nach Kirchheim bei München machen. Ziel der Informationsfahrt ist die dortige Landesgartenschau, Oberbürgermeister Jürgen Sorré und zahlreiche weitere Teilnehmer sitzen in den Bussen. Man will schauen, wie die Kirchheimer ihre Sache so machen - bekanntlich wird Donauwörth im Jahr 2028 Ausrichter der Veranstaltung sein. Sorré ruft jetzt schon alle dazu auf, ihre Ideen mitzuteilen, und freut sich auf eine große Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Die offizielle Auftaktveranstaltung findet am 16. Oktober im Gebäude der VHS statt.

