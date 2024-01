Bei den Wahllokalen würde an der falschen Stelle gespart

Plus In den Dörfern keine Wahllokale mehr einzurichten - dieser Vorschlag fand in Harburg keine Mehrheit. Das ist gut so.

Der Gedanke der Stadtverwaltung in Harburg ist durchaus nachvollziehbar. Bei der Europawahl sind relativ wenige Wähler direkt an den Urnen zu erwarten und es wird wieder ein recht mühsames Unterfangen, genügend Wahlhelfer für die sonntägliche Arbeit in den acht Wahllokalen zu finden. Da könnte man deren Zahl doch stark reduzieren, an einem Ort zentralisieren und hätte damit weniger Aufwand. Hier würde aber an der völlig falschen Stelle gespart.

Eine freie Wahl ist mit das höchste Gut einer Demokratie. Und je mehr Menschen ihre Stimmen abgeben, desto besser. Da wäre ein Rückzug der Wahllokale aus der Fläche kontraproduktiv. Garantiert würden zahlreiche Bürgerinnen und Bürger aus den Ortsteilen den Weg ins mehrere Kilometer entfernte Harburg scheuen. Deshalb haben die Stadträte mit dem Beschluss, das bisherige Angebot beizubehalten, absolut richtig entschieden.

