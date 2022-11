In Kaisheim ist eine große Aussprache nötig

Plus Nach dem Paukenschlag der Gemeinderäte der Freien Bürgerstimme und der Grünen droht in Kaisheim die kommunalpolitische Spaltung. Das ist keine Lösung.

Der Gemeinderat in Kaisheim war in den vergangenen Jahrzehnten nicht frei von Turbulenzen. Mit der Wahl von Martin Scharr (PWG) zum Bürgermeister 2014 verbanden viele Menschen in der Kommune die Hoffnung, dass in dem Gremium konstruktiv gearbeitet wird. Doch so ganz ruhig wurde es nie. Die insgesamt schwierige Finanzsituation der Gemeinde mag dazu ihren Teil beitragen. Darüber hinaus hat sich im Laufe der Zeit aber offenbar einiges angestaut. Anders ist es nicht zu erklären, dass sich fünf von 16 Gemeinderatsmitgliedern zu diesem offenen Brief entschlossen haben. Zwar wollen sie ihr Schreiben nicht als Anklage verstanden wissen, ein Paukenschlag ist es aber in jedem Fall.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen