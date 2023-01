Mehrweg: Donauwörth hat den Moment verpasst

Plus Seit dem 1. Januar gibt es für Gastronomien die Pflicht, Essen in nachhaltigen To-go-Behältern anzubieten. In Donauwörth ist man sich hier nicht einig.

Die seit Januar geltende Mehrwegpflicht ist nicht die Lösung gegen den Klimawandel, aber sie ist ein Schritt in die richtige Richtung. Doch sowohl die Stadt als auch die Gastronomen in Donauwörth sind zu zögerlich in der Umsetzung. Sie haben den Moment verpasst, um als positives Beispiel geschlossen voranzugehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen