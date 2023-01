Donauwörth

vor 1 Min.

Die neue Mehrwegpflicht wird in Donauwörth zögerlich umgesetzt

Um gegen To-go-Müll vorzugehen, gibt es in der Bäckerei Ihle in Donauwörth nun auch einen eigenen Mehrwegbecher.

Plus Seit 1. Januar müssen To-go-Gerichte auch in nachhaltigen Boxen angeboten werden. Das spart Müll und schont die Umwelt. Doch wie sieht es in der Praxis aus?

Von Helen Geyer

Es ist morgens um 7.30 Uhr beim Bäcker. Mehrere Kunden stehen Schlange, um noch einen frischen Kaffee zu kaufen. Den gibt's im klassischen Pappbecher. Seit fast 30 Tagen sollte das aber eigentlich nur noch die Ausnahme sein. Denn durch eine neue Regelung von der Bundesregierung soll der Verkauf von Speisen und Getränken zum Mitnehmen umweltfreundlicher werden. Wie setzen Gastronomien und Imbisse das in Donauwörth um? Eine Bestandsaufnahme.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen