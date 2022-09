Oberndorfer "Wirtshaus auf Zeit" ist ein beeindruckendes Gemeinschaftsprojekt

Enormen Einsatz zeigen die Oberndorfer Vereine für ihre Dorfwirtschaft und damit für ihr Gemeindeleben. Eine gute Nachricht, die von Zusammenhalt erzählt.

Dorfwirtschaften sterben aus und damit bayerisches Kulturgut. In Oberndorf möchte man das nicht hinnehmen und nicht dabei zusehen, wie die Krone immer mehr verstaubt. Statt Konzepte und Machbarkeitsstudien abzuwarten, machen die Oberndorfer Vereine Nägel mit Köpfen. Sie schließen sich zusammen und sperren für ein paar Wochen auf: einfach eine tolle Geschichte.

Die Vereine setzen mehr als ein Zeichen: Klar, es gibt eine Brotzeit, Bier und Geselligkeit. Vor allem aber ist es ein tatkräftiges Bekenntnis zur Dorfwirtschaft und ihrer Funktion: Ein Treffpunkt im realen Leben, ein Ort, an dem politisiert, erzählt, geunkt, gesungen und gelacht wird. Ein Ort, an dem von Mensch zu Mensch soziale Netze geknüpft werden - ganz ohne Corona-Abstand.

Foto: Helmut Bissinger

Es ist aber auch ein Zeichen, dass der Wunsch nach einer Wiederbelebung der Krone eine breite Mehrheit im Dorf hat und zu einem möglichen Wirt auch einkehren würde. Und jeder Oberndorfer und jede Oberndorferin - und auch alle aus der Nachbarschaft - können diese Botschaft unterstreichen, indem sie einkehren. Das dürfte nicht schwerfallen, denn das Programm der Vereine ist kreativ und vielseitig.

Natürlich wird nach sieben Wochen die große Frage im Raum stehen: und jetzt? Vielleicht gibt es ja eine Antwort. Vielleicht aber ist es nicht immer so wichtig, was am Ende des Weges steht. Vielmehr sind jetzt erste Schritte gemacht. Denn immerhin: Oberndorf hat jetzt für sieben Wochen wieder eine Dorfwirtschaft.

