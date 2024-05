Richtige Entscheidung - leider für jetzt zu spät

Man stelle sich ein wasserscheues Kind vor, das lange unschlüssig und zaudernd am Beckenrand verharrt, ehe es nach vielem guten Zureden endlich doch den Entschluss fasst, vorsichtig ins Schwimmbecken hineinzusteigen. So ähnlich mutete die langwierige Entscheidungsfindung in Bäumenheim zu der Frage an, ob die Gemeinde die Beschäftigung einer qualifizierten Unterstützungskraft für den Schwimmunterricht an der örtlichen Grund- und Mittelschule aus kommunalen Mitteln sicherstellt.

Keine Frage: Geld, das die öffentliche Hand – egal auf welcher Ebene – ausgibt, kommt von den Steuerzahlern. Damit sorgsam und kostenbewusst umzugehen, ehrt jeden Mandatsträger. Und dass Kommunen nicht alle Löcher stopfen können, die von höheren staatlichen Ebenen verursacht wurden und zu verantworten sind, wird niemand ernsthaft in Zweifel ziehen.

