Bäumenheim

vor 7 Min.

Zusätzlicher Schwimmunterricht löst Debatte aus

Plus Im Bäumenheimer Gemeinderat ging es um die Frage, wer die Kosten für eine Unterstützungskraft trägt und was man den Gemeinden noch alles aufbürdet. Wie die Ratsmitglieder am Ende entschieden.

Von Wolfgang Römer

Es war ein ungewöhnlich langer Sachvortrag, den Bäumenheims Bürgermeister Martin Paninka zu Beginn des Tagesordnungspunktes hielt, der sich mit der Beschäftigung einer Unterstützungskraft für den Schwimmunterricht an der örtlichen Grund- und Mittelschule beschäftigte.

Schon im Herbst vergangenen Jahres war von Schülereltern der Wunsch publik gemacht worden, bald hatte dann auch die Wasserwacht eine Person gefunden, die für diese Aufgabe geeignet war und ihre Bereitschaft erklärte. Auch Rektor Stephan Lingel stellte sich in einem Schreiben, das er Mitte Dezember an den Bürgermeister richtete, klar hinter dieses Ansinnen. Doch die Hoffnung, dass damit die zweite Schwimmlehrkraft schnell zum Einsatz kommen könnte, trog – die Einstellung von Lehrpersonal fällt nämlich grundsätzlich in den Aufgabenbereich des Schulamts, nicht der Gemeinden. Und von dort, so Paninka, sei ihm signalisiert worden, dass es eigentlich genügend Ehrenamtliche für solche unterstützenden Tätigkeiten gebe. Auch aus anderen Kommunen habe er ähnliche Rückmeldungen erhalten.

