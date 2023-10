Ab jetzt geht es für Igel ums Überwintern

"Machen Sie Ihren Garten igelfit", raten Experten vom Jagdverband Donauwörth. Sie schildern, wie das geht und warum es dann heißt: Bitte nicht stören!

Es herbstelt und damit ist es Zeit, die Gärten für den Winter vorzubereiten. Dabei geht es auch darum, wie man die tierischen Gartenbewohner unterstützen kann, damit sie die kalte Jahreszeit gut überstehen. Zum Beispiel den Igel, der zu den gern gesehenen Wildtieren zählt. „Seit 2017 steht dieses stachelige Säugetier auf der Vorwarnliste gefährdeter Arten. Der zunehmende Klimawandel, die Gefahr durch den Straßenverkehr und schlechte Lebensräume bringen so manchen Stachelritter in eine Notlage“, weiß Robert Oberfrank, Vorstand des Jagdverbandes Donauwörth. „Aber wir können dem Igel helfen!“, ergänzt Co-Vorstand Albert Reiner.

Für viele Wildtiere, einschließlich Igel, beginnt mit dem Herbst der Endspurt in der Vorbereitung auf den Winterschlaf. Dazu gehören die Suche nach energiereicher Nahrung und einem passenden Winterquartier. Im heimischen Garten kann jeder helfen, indem man Nahrungsquellen und Unterschlupfmöglichkeiten bereitstellt. Ein Igel, der nicht weit wandern muss, um Nahrung zu finden, ist auch weniger vom Straßenverkehr bedroht.

Wie kommen Igel im heimischen Garten sicher durch Herbst und Winter? Foto: Anna Mohl

Igel brauchen sichere und gut isolierte Quartiere

Um gut vorbereitet die kalte und futterarme Jahreszeit zu überstehen, müssen die Tiere genügend Gewicht zulegen. "Auf dem Speiseplan des Insektenfressers stehen Käfer und anderes Kleingetier wie Spinnen, Regenwürmer und Schnecken", so Robert Oberfrank. "Als Liebhaber tierischer Kost hilft der Igel dabei, Schädlinge in unseren Gärten in Schach zu halten."

Zudem benötigen Igel sichere und gut isolierte Überwinterungsplätze für den Winterschlaf. Dieser dauert beim Igel bis zu sechs Monate, beginnend im späten Herbst bis März/April. Laub-, Kompost-, Reisig- und Totholzhaufen sind ideale Unterschlupfmöglichkeiten. Auch gekaufte Igelkuppeln oder selbst gebaute Igelhäuschen sind willkommen. Igel bleiben meist ein Leben lang ihrem Revier treu.

Igelweibchen und Jungtiere fallen in der Regel später als ausgewachsene Männchen in den Winterschlaf. Durch die Jungenaufzucht benötigen die Weibchen mehr Zeit, um sich genügend Fettreserven anzufressen. Auch die Jungtiere, die im August/September geboren werden, müssen ein Mindestgewicht von 500, besser 600 Gramm erreichen, um den Winterschlaf gut zu überstehen. Aufgrund der späten Geburt sind einige Jungigel bei entsprechend milder Witterung noch bis weit in den November hinein auch tagsüber auf Nahrungssuche.

Lesen Sie dazu auch

"Seien Sie auf der Hut, wenn Sie Laub rechen und Ihren Garten winterfest machen", rät Oberfrank. "In den nächsten Wochen sind die jungen Igel gerne unterwegs. Um Igel vor Verletzungen und Vergiftungen zu schützen, ist die Verwendung von Giften, Mährobotern (insbesondere nachts) sowie Laubsaugern in einem naturnahen Garten tabu. Laubsauger saugen viele Igelfuttertiere ein, die dann nicht mehr als Nahrung zur Verfügung stehen."

Nur verletzte, unterernährte oder kranke Igel dürfen der Natur entnommen werden.

Klimatische Verhältnisse können die Dauer des Winterschlafs beeinflussen. Gelegentlich wachen die Tiere auf, um zu urinieren oder ihren Schlafplatz zu wechseln. Für ausgewachsene, gesunde Tiere ist das Wiedereinschlafen in der Regel kein Problem. Aufgrund der immer milderen und kürzeren Winter mit steigenden Temperaturen erwachen viele Tiere zu früh und finden dann ausgehungert nicht genügend Futter. In solchen Fällen benötigen die Tiere Hilfe. Albert Reiner erklärt: „Nach dem Gesetz zählen Igel zu den besonders geschützten Arten. Der gesunde Igel ist ein Wildtier und gehört nicht in Menschenhand.“ Das Entnehmen aus der Natur ist auf Ausnahmen beschränkt: „Nur verletzte, kranke oder auffällig unterernährte Igel dürfen vorübergehend aufgenommen werden“, so Jägervorsitzender Oberfrank.