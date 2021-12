Betrugsprozess: Polizisten in zivil beobachten geplante Geldübergabe

Plus Im Prozess gegen einen Rentner aus dem Donau-Ries-Kreis sagt nun ein Ermittler aus. Er hatte ein folgenschweres Gespräch an einer B-2-Raststätte mitbekommen.

Nächste Runde im Prozess gegen einen 68-jährigen Rentner aus dem Donau-Ries-Kreis, dem vorgeworfen wird, bei Immobiliengeschäften Betrug begangen zu haben: Einziger Tagesordnungspunkt am mittlerweile dritten Verhandlungstag der Neuaufnahme vor dem Augsburger Landgericht war die Vernehmung des sachbearbeitenden Kommissars von der Donauwörther Polizeiinspektion. Damit ging das Verfahren in den Endspurt.