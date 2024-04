Blitzer über Osterwochenende: Der Polizei gehen zahlreiche Temposünder ins Netz

Von Karfreitag bis Ostermontag hat die Verkehrspolizei Donauwörth an mehreren Stellen im Landkreis Blitzer aufgestellt.

Die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth hat über die Feiertage auf den Durchgangsstraßen im Landkreis Donau-Ries Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Am Karfreitag wurde der Blitzer auf der B2 in Richtung Augsburg von 7.40 Uhr bis 15.40 Uhr im Bereich der Donauwörther Hangbrücke platziert. In diesem Zeitraum wurden laut Polizei 3917 Fahrzeuge gemessen und dabei 129 Fahrer beanstandet. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h war der Tagesschnellste mit 169 km/h unterwegs. Diesen erwarten ein nun Bußgeld von 600 Euro sowie ein Fahrverbot von zwei Monaten.

Am Ostersonntag wurde von 10 Uhr bis 17 Uhr die Geschwindigkeit bei Reimlingen an der dort dreispurig ausgebauten B25 in Fahrtrichtung Donauwörth gemessen. Im Überwachungszeitraum durchfuhren 1640 Fahrzeuge bei 123 Beanstandungen die Sensoren des Gerätes. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h lag bei dieser Messung der Tagesschnellste bei 154 km/h.

Am Ostermontag wurde schließlich von 10 bis 17.30 Uhr die Geschwindigkeit auf der B16 in Höhe der Zufahrt zum Donauwörther Naherholungsgebiet gemessen. Bei dieser Messung wurden 1595 Fahrzeuge erfasst, es gab 68 Beanstandungen. An der Örtlichkeit gilt wegen der zahlreichen Fußgänger- und Radfahrerquerungen eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von maximal 60 km/h. Der Rekordhalter des Tages lag bei exakt 100 km/h. (AZ)