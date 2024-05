Landkreis Donau-Ries

12:04 Uhr

Dorfladen-Einbruch: Freispruch durch Kuchen und Konzert

Der Einbruch in einen Dorfladen im Jura-Bereich beschäftigte das Amtsgericht in Nördlingen.

Plus Einer Frau wird ein Einbruch in einen Dorfladen vorgeworfen. Vor Gericht kommt es zu einer Wende. Dabei spielt auch ein Rammstein-Konzert eine Rolle.

Von Wolfgang Widemann

Nach einem Einbruch in einen Dorfladen im Jura-Bereich war vor einem Jahr eine dort Beschäftigte ins Visier der Polizei geraten. Der Verdacht erhärtete so weit, dass die Staatsanwaltschaft Augsburg die Frau anklagte. Bei der Fortsetzung des Prozesses vor dem Nördlinger Amtsgericht gab es nun aus Sicht manches Beteiligten und mancher Zuhörer zu einer überraschenden Wende.

Der Einbruch fand mutmaßlich im Juni 2023 in der Nacht auf Sonntag statt. Darauf ließ jedenfalls die Tatsache schließen, dass die mit einem elektronischen Schloss versehene Nebentür an dem Gebäude, die als Personaleingang dient, um 0.50 Uhr geöffnet wurde - und zwar mit dem codierten Chip, welcher der 32-Jährigen gehörte, die in dem Laden angestellt war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen