Landkreis Donau-Ries

vor 47 Min.

Gibt es mehr Radunfälle als sonst? Das sind die Zahlen für den Raum Donauwörth

Plus Im Landkreis Donau-Ries kommt es erneut zu schweren Fahrrad-Unfällen. Diese gehen oft nicht allzu glimpflich ab – eine bedenkliche Tendenz, findet die Polizei.

Von Helen Geyer

Am Montagmorgen ist es in Donauwörth zu einem Unfall mit zwei Radfahrern gekommen. Ein 30-Jähriger prallte in der Neudegger Allee, auf Höhe der Neudegger Sporthalle, frontal in das Rad eines 47-Jährigen. Beide Männer waren ohne Helm unterwegs. Sie stürzten und mussten zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Am Sonntag kam es zu einem ähnlichen Unfall in Bäumenheim. Zwei Frauen, 77 und 62, kollidierten mit ihren E-Bikes und stürzten. Die Ältere, die keinen Helm trug, verletzte sich schwer und kam mit Verdacht auf eine Hüftfraktur in eine Klinik. Laut einer Statistik der Polizeiinspektion Donauwörth sind solche Unfälle keine Seltenheit.

In den vergangenen zwölf Monaten habe es im Zuständigkeitsbereich der PI Donauwörth insgesamt 54 Verkehrsunfälle mit Radfahrern gegeben, sagt Stephan Roßmanith, Pressesprecher der Inspektion. Statistisch gesehen bedeute dies etwa einen Unfall pro Woche, bei dem eine Person auf einem Fahrrad oder E-Bike involviert ist.

