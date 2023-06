Zwei Radfahrer stoßen bei Unfall in Donauwörth zusammen

Zwei Radfahrer prallen bei einem Unfall in Donauwörth zusammen. Beide Männer verletzen sich schwer.

Bei einem Unfall in Donauwörth haben sich zwei Radfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, radelte ein 30-Jähriger am Montag gegen 5.50 Uhr auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg in der Neudegger Allee in Richtung Kaufland. Im Kurvenbereich, auf der Höhe der Neudegger Sporthalle, prallte der Mann frontal in das entgegenkommende Rad eines 47-Jährigen. Beide Fahrer stürzten durch den Zusammenstoß von ihren Rädern. Sie waren ohne Helm unterwegs.

Die Männer wurden jeweils mit einem Rettungswagen in eine Klinik zur medizinischen Versorgung gefahren. Der 47-Jährige erlitt durch den Sturz unter anderem in Schädel-Hirn-Trauma. An den Rädern entstand ein geschätzter Sachschaden im dreistelligen Bereich. (AZ)

