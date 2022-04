Heizen ohne Gas: drei Baugebiete, drei Beispiele aus dem Landkreis Donau-Ries

Plus Wer baut, muss sich für eine Heizart entscheiden. Alternativen zu Öl und Gas sind aktuell gefragt. Drei Gemeinden aus dem Donau-Ries-Kreis zeigen, wie es geht.

Es rührt sich was im Baugebiet "Eichenweg II" in Münster. Grundmauern stehen schon, Maschinen und Werkzeuge, Schilder der Baufirmen und palettenweise Material stapeln sich auf den abgesteckten Bauplätzen. Hier wird für einige Familien der Traum vom Eigenheim wahr. Insgesamt 19 Plätze gab es hier. Wer hier baut, hat eine topografische Besonderheit mit erworben und damit eine echte Alternative zu klassischen Gasheizung. Münster schöpft daraus Potenzial – und ist nicht die einzige Kommune im Landkreis Donau-Ries, die Wärme aus erneuerbaren Energiequellen fördert.