Gauschützenmeisterin Rita Schnell geht - damit endet eine Ära

Plus Entscheidende Veränderung im Schützengau Donau-Ries: Gauschützenmeisterin Rita Schnell hört nach 15 Jahren auf. Für sie gab es eine Überraschung.

Für den Schützengau Donau-Ries und den Schützenbezirk Schwaben beginnt eine neue Zeitrechnung. Eine Zeit ohne Rita Schnell in leitender Funktion. Nach 15 Jahren als Gauschützenmeisterin trat Rita Schnell jetzt bei der Generalversammlung des Schützengaus nicht mehr zur Wahl an. Damit endet eine Ära.

Seit 1978 ist Schnell Mitglied im Bayerischen Sportschützenbund (BSSB). In ihrem Heimatverein, den Tell-Grenzschützen Erlingshofen, war sie von 1988 bis 2007 als Damenleiterin aktiv und später als Referentin für EDV und als Vereinswirtin tätig. Beim Gau übte sie von 1999 bis 2009 die Posten als Öffentlichkeits-, Oktoberfest- und Ehrungsreferentin aus. Nach jahrelanger Doppelfunktion wurde sie 2009 - als erste Frau – Gauschützenmeisterin des Gaues 706 Donau-Ries.