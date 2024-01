Schießen

vor 32 Min.

Schützengau Donau-Ries: Gibt es eine Nachfolge für Rita Schnell?

Plus Lange Zeit sucht die Gauschützenmeisterin vergeblich nach einer Nachfolge. Erst bei der außerordentlichen Versammlung meldet sich eine mögliche Kandidatin.

Von Fabian Kapfer

Das Donauwörther Schützenheim war am Donnerstagabend fast bis auf den letzten Platz gefüllt. Mit der Ausnahme von fünf Vereinen kamen Schützinnen und Schützen aus dem Schützengau Donau-Ries zur außerordentlichen Gauversammlung. Dabei ging es nur um ein dringliches Thema: Die Nachfolge von Gauschützenmeisterin Rita Schnell zu klären, die nach 15 Jahren im Amt nicht mehr zur Wahl antreten wird. In den vergangenen Monaten verlief die Suche nach einer Nachfolge erfolglos - erst am Mittwochabend gab es Grund zum Durchatmen.

Wie ernst die Lage im Schützengau Donau-Ries bis zur Versammlung am Donnerstagabend war, wurde in den ersten Minuten rasch klar. Vieles wurde unternommen, nichts führte zu einem vorzeitigen Erfolg. Schnell hatte alle Vorstands-und Ausschussmitglieder angeschrieben, zurück kamen nur Absagen. "Viele haben sich geehrt geführt. Aber alle haben aus verschiedensten Gründen heraus abgesagt", erklärte Schnell. Auch der Zeitungsbericht unserer Redaktion aus dem Oktober, in dem die schwierige Situation noch einmal deutlich dargelegt und auf die dringliche Suche nach einer Nachfolge hingewiesen wurde, brachte keine einzige Rückmeldung ein.

