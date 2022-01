Landkreis Donau-Ries

12:00 Uhr

Sternsinger: Ein Segen mit Abstand im Kreis Donau-Ries

Plus Die Sternsingeraktion fällt zwar nicht aus im Landkreis Donau-Ries. Sie findet aber in anderer Art und Weise statt - und ziemlich unterschiedlich, je nach Ort.

Von Thomas Hilgendorf

Das Bistum Augsburg zeigt sich zunächst einmal recht optimistisch, trotz der Pandemie: "Die Sternsingeraktion findet statt!", heißt es fettgedruckt in einem Schreiben an die Pfarrer. Und weiter: "Unter dem Leitgedanken 'Lasst uns die Welt verändern! #GemeinsamGehts' wollen wir zusammen mit den Mädchen und Jungen der Gemeinde, wo immer möglich, auch diesmal den Segen zu den Menschen bringen und Spenden für benachteiligte Kinder in aller Welt sammeln." Mit Maske, "mit einer Sternlänge Abstand", mit kontaktloser Spendenübergabe und mit Desinfektionsmittel im Gepäck. Jedoch ist es den einzelnen Pfarreien überlassen, wie die Sammelaktion für den guten Zweck heuer ablaufen soll - und auch, ob das überhaupt in Präsenz geschehen wird.

