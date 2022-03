Landkreis

vor 58 Min.

Krieg in der Ukraine: So ist die Flüchtlingssituation im Donau-Ries

Plus Aus der Ukraine kommen immer mehr Menschen in Deutschland an - auch in unserem Landkreis. Doch die aktuelle Lage ist nur sehr schwer zu beschreiben. Warum das so ist.

Von Barbara Würmseher

Die Flüchtlingswelle aus der Ukraine betrifft auch unsere Region. In welcher Art und Weise und in welcher Größenordnung lässt sich aber derzeit nur schwer beschreiben beziehungsweise beziffern. Wie Landrat Stefan Rößle im Gespräch mit unserer Redaktion sagt, ist es aktuell sehr schwierig, ein genaues Bild zu zeichnen. Ein Grund dafür ist, dass Flüchtlinge bisher vor allem durch private Verbindungen im Donau-Ries-Kreis ankommen und unter Umständen gar nicht bei den Behörden gemeldet sind. Im Landratsamt wisse man konkret von zwölf Geflüchteten, was jedoch keine verlässliche Zahl sei. Faktisch können sich weitaus mehr Menschen aus den Kriegsgebieten bei uns aufhalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen