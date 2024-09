Unfall in Mertingen legt Bahnverkehr zwischen Donauwörth und Augsburg lahm

Wegen eines Unfalls an einer Brücke in Mertingen (Landkreis Donau-Ries) können derzeit keine Züge auf der Strecke zwischen Donauwörth und Augsburg fahren. Regionalzüge auf der Route, auf der auch ICE unterwegs sind, würden vorübergehend an den Bahnhöfen zurückgehalten oder vorzeitig wenden, teilte die Bahn mit. Fahrgäste müssten mit erheblichen Verspätungen und Zugausfällen rechnen.

Laut einer Polizeisprecherin war ein Lastwagen in Mertingen an einer Bahnbrücke hängen geblieben. Weitere Details zum Unfall nannte sie zunächst nicht.