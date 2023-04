Quintett bringt besonderes musikalisches Ostergeschenk nach Mertingen

Plus Warum sich die Besucher beim Konzert in Mertingen mehrfach freuen durften. Dazu hatte das Blechbläserquintett imBRASSivo eingeladen.

Osterfreude schenken – diese Überschrift hätte gut und gern das Motto des Kirchenkonzerts am Ostermontag in der Mertinger Pfarrkirche St. Martin gewesen sein können. Denn beschenkt waren einmal die Tafeln in Bäumenheim und Donauwörth, zugunsten derer Spenden in diesem Benefizkonzert gesammelt wurden. Beschenkt waren freilich auch die Besucher, die im Konzert mit rund 35 Mitwirkenden ein vielfältiges, buntes, unterhaltsames Programm hören durften.

Bürgermeister Veit Meggle, Posaunist im beteiligten Blechbläserensembles imBRASSivo, hatte, wie er im Schlusswort launig erzählte, das Mertinger Akkordmondorchester zur Teilnahme "angeworben", und der Donau-Rieser Landfrauenchor hatte sich dazugesellt. Ein Glücksgriff ist doch die Mertingerin Nicole Binger, Kreisbäuerin und Mitglied im Chor.