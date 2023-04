Mertingen

06:00 Uhr

Konzert in Mertingen beschert dem Publikum Augenblicke des Glücks

Plus In Mertingen gastieren die Mezzosporanistin Klaudia Tandl und der Pianist Eric Schneider. Warum sie durch ihre musikalischen Vorträge Glück verschenken.

Von Ulrike Hampp-Weigand

Dopamin ist eines der Glückshormone. Es wurde am Samstagabend in der Mertinger Schulaula großzügig freigesetzt: in einem stimmigen, glücklich machenden Liederabend, klug und großartig konzipiert von zwei Musikern, die in Spiel und Stimme sich reich zu verschenken wussten. Es war ein Konzertabend, in dem das Glück, das Musik zu schenken vermag, in reichem Maße weitergegeben wurde.

Aus Wien war Klaudia Tandl, Mezzosopranistin mit gülden-warmer Stimme, gekommen – ein Geschenk an die Konzertbesucher. Und aus Berlin war einmal mehr der faszinierende Pianist Eric Schneider angereist, in Mertingen wie stets freudig willkommen geheißen wurde. Klaudia Tandl bezauberte nicht nur durch ihr Aussehen – ihre wunderbar reiche, eher dunkel timbrierte Stimme umarmt, dringt ins Innerste des Hörers ein, umfängt ihn, trägt ihn, umschmeichelt Herz und Sinne. Sie hat die Macht, glücklich zu machen.

