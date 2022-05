Mertingen bringt neues Baugebiet auf den Weg

Plus In Mertingen sind die Pläne für ein neues Baugebiet auf den Weg gebracht worden. 27 Parzellen sind vorgesehen. Entscheidung zu Tiny-Houses getroffen.

In Mertingen sollen neue Bauplätze entstehen. Im neuen Baugebiet mit dem Namen "Mertingen Süd III" wird es einen Mix aus Einfamilienhäusern, Reihenhäusern und Mehrparteienhäuser geben. Und noch eine Idee lag auf dem Tisch: Dürfen im Neubaugebiet auch Tiny-Houses gebaut werden?