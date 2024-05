Mertingen

Virtuoser Spaß mit dem TBC in Mertingen

Plus Das "Totale Bamberger Cabaret" streift in Mertingen durch die Probleme dieser Welt und landet am "weißen Strand von Druisheim". Worum es zwischen Flatulenzen und Boxermob ging.

Von Ulrike Hampp-Weigand

Heidanei! Sie können es wirklich. Was gar nicht leicht ist: Spaß machen. Nicht nur albern sein, Zoten und Blödsinn absondern, oder tief unter der Gürtellinie im Trüben fischen – nein, sie können Spaß. Sie spielen virtuos mit den Versatzstücken deutschen Kabaretts, sind seit Urzeiten im Geschäft. Amüsieren sich, dass es bei ihren ersten Bühnentapsern noch Wählscheibentelefone, vierstellige Postleitzahlen und Strom für die Oberpfalz gegeben habe. Sie - das ist das „Totale Bamberger Cabaret“, kurz TBC. Die drei „Altkomödianten“ Georg Koeniger, Florian Hoffmann und der Mittelfranke Martin Hanns verkörpern auf köstliche Art altfränkischen Witz.

In Mertingen kannten sie gerade mal zwei der abendlichen Besucher. Zunächst. Doch nach diesem Abend waren 99,9 Prozent begeistert von ihrer Art des höheren Blödsinns. Die philosophische Frage, was Spaß ist, lässt man am besten den Volksmund beantworten. Der weiß: „Der Mensch ohne Spaß wird ein Sauertopf“.

