Kaisheim

vor 47 Min.

"Totales Bamberger Cabaret" gestaltet urkomischen Abend im Thaddäus

Plus Die Kulttruppe "Totales Bamberger Cabaret" schlägt Strom aus einem "Aggrogat" vor und einen fränkischen Integrationskurs. Was dahintersteckt.

Von Elke Böcker

Mehr als 300 Gäste erlebten mit dem „Totalen Bamberger Cabaret“ (TBC) einen urkomischen Abend im wunderschönen Thaddäus-Saal. Zu Gast war die fränkische Kultgruppe mit den beiden Alt-Machern Georg Koeniger und Florian Hoffmann und erstmalig mit dem Mittelfranken Martin Hanns. Auf dem Programm stand, wie schon im vergangenen Jahr: Spaß! - Warum? „Macht ja sonst keiner!“ - So lautet das Programm der wilden Truppe.

Deren bunte, die Lachmuskeln wirklich strapazierenden Sketche, Songs und Parodien reichten vom aktualisierten Wortwitz - Wenn du keine Kohle hast, musst du Geld für Wärme pumpen – bis hin zu einer beinahe genialen Solo-Darstellung der verzweifelten Großbritannia. Die heftig dem Alkohol zusprechende und sich nach der EU sehnende Britannia mimte Georg Koeniger mit hinreißender Komik. Florian Hoffmann begeisterte unter anderem als fränkischer Polizist, der in seiner Notrufzentrale mit sämtlichen Märchenfiguren zu telefonieren hatte. Und der vielseitige Martin Hanns schien schon immer dazuzugehören, so geschmeidig fügte er sich in die Truppe ein und schlüpfte in sämtliche, zur Verfügung stehende Rollen. Außerdem wurde der erquickliche Abend durch eine gekonnte musikalische Umrahmung an diversen Instrumenten bereichert.

