Donau-Ries: Wie sich die Abgeordneten zum Merz-Plan entschieden haben

Von einem „historischen Ereignis“ ist die Rede, von Wortbruch, vom Fall der Brandmauer, der Verschiebung der Grundkoordinaten der Bundesrepublik: Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz hat am Mittwoch seinen „Fünf-Punkte-Plan“ zur Migrationspolitik durch den Deutschen Bundestag gebracht – mit den Stimmen der AfD. Während sich die einen darüber empören, feiert sich die Rechtsaußen-Partei und lobt Merz sogar dafür. Die Ereignisse in Berlin dürften den Wahlkampf weiter anheizen. Was sagen die Bundestagsabgeordneten dazu, die für den Landkreis Donau-Ries zuständig sind?

