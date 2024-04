"Am Hoffeld II": Vergaberichtlinien und Grundstückspreis stehen vorläufig fest

Plus Grundsätzlich strebt die Gemeinde Münster an, heimische und kleinere Betriebe zu bevorzugen. Für ein faires Vergabeverfahren gibt es nun einen Kriterienkatalog.

Für Gewerbetreibende in und um Münster wird es ein neues Gewerbegebiet geben. Wie bereits berichtet, entsteht „Am Hoffeld II“, in Verlängerung der Raiffeisenstraße, ein Areal mit einer Nettolandfläche von 9845 Quadratmetern. Nun hat der Gemeinderat die Vergaberichtlinien für die Bauplätze im besagten Gewerbegebiet festgelegt.

Bürgermeister Jürgen Raab erläuterte, dass es grundsätzlich das Ziel sei, einheimische Firmen sowie kleinere bis mittlere Betriebe zu bevorzugen. Auch ein geringer Flächenverbrauch und die Vermeidung von zu viel Lärm, Verkehr und Abwasser seien Kriterien, ob ein Betrieb einen Bauplatz erhalte oder nicht. Um ein faires Auswahlverfahren zu gewährleisten, hat das Gremium einen Kriterienkatalog mit einem Punktesystem erarbeitet, in diesem die festgelegten Vergaberichtlinien bevorzugt bewertet werden.