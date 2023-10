Die Gemeinde Münster erfüllt bezüglich Windkraft ihr Soll

Plus Der Gemeinderat will erreichen, dass der Planungsverband den östlichen Suchraum im Gemeindegebiet streicht. Die Pläne für das Waldgebiet Brand seien ausreichend.

Die Windenergie war das beherrschende Thema in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Münster. Die Räte erledigten mehrere Formalitäten, um das Thema voranzubringen. Bekanntlich sind im Forstgebiet „Brand“ fünf Windkraftanlagen geplant, drei davon auf dem Gemeindegebiet von Münster, die beiden anderen werden auf Holzheimer Flur stehen. Zunächst wägten die Räte die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange in der zweiten Runde der Auslegung der Flächennutzungsplanänderung „Windkraft“ ab.

Julian Erne vom Planungsbüro Opla stellte die einzelnen Stellungnahmen von Vodafone, dem Abfallwirtschaftsverband, der Regierung von Schwaben, dem Landeskriminalamt, dem Luftamt Südbayern, dem Regierungsbeauftragten der Regierung von Schwaben, dem Staatlichen Bauamt, Telefonica Germany und der Schwaben Netz GmbH vor. Die Gemeinderäte wägten jeweils einstimmig die eingegangenen Stellungnahmen ab. Für das parallel laufende Verfahren der Gemeinde Holzheim hatte das Gremium ebenfalls keine Einwände.