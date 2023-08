Münster

Weil viele zu schnell fahren: Münster bekommt großräumige Tempo-30-Zone

In Münster soll ein ganzes Gebiet Tempo 30 bekommen: Im Bereich Sonnenstraße, Bachweg, Talstraße, Pointweg, Achstraße und Eichenweg soll es die Geschwindigkeitsbeschränkung geben.

Plus Bürger in Münster ärgern sich über zu schnell fahrende Autos. Betroffen ist dabei ein großer Bereich im Dorf. Eine Verkehrsschau hat ergeben, was zu tun ist.

Von Daniel Weigl

Zu schnell fahrende Autos sind den Anwohnern in der Münsterer Talstraße ein Dorn im Auge. Aufgrund einer Anfrage eines Bürgers wurde bei der diesjährigen Verkehrsschau mit Vertretern von Polizei, Landratsamt und der Gemeinde nach Varianten zur Verkehrsberuhigung in der Straße gesucht. Schnell wurde klar, dass eine Tempo 30 Zone für eine einzelne Straße rechtlich nicht möglich sei. In der jüngsten Gemeinderatssitzung diskutierten die Räte deshalb eine Zone 30 im gesamten Bereich Sonnenstraße, Bachweg, Talstraße, Pointweg, Achstraße und Eichenweg einzuführen.

Gemeinderat Bernd Knauer ( CSU) fügte an, dass aufgrund des neuen Baugebietes am „Eichenweg II“ in diesem Bereich deutlich „mehr Verkehr herrscht und auch oft zu schnell gefahren wird.“ Auch Peter Werner (FWG/FBB) war der gleichen Meinung, dass eine Tempo 30 Zone in diesem Bereich sicherlich „nicht schlecht“ sei. Leonhard Krabler (FWG/FBB) verwies darauf, den gesamten Eichenweg mitaufzunehmen. Der Gemeinderat stimmte einstimmig für die Errichtung einer Tempo 30 Zone im genannten Bereich.

