Viele Fahrzeuge sind viel zu schnell: Kommt nun Tempo 30 in Riedlingen?

In der Küsterfeldstraße sowie in der Kaiser-Karl-Straße sorgen sich Anwohner seit Jahren um die Sicherheit. Sie fordern Tempo 30.

Plus Seit Jahrzehnten ist es eine heiße Debatte: Anwohner und auch viele Stadträte fordern eine Temporeduzierung in Riedlingen. Die Verwaltung warnt hingegen.

Von Thomas Hilgendorf

Riedlingen ist längst kein Dorf mehr. Der Donauwörther Stadtteil hat ein großes Gewerbegebiet, in dem ganz Donauwörth und weite Teile des Umlandes zum Einkaufen gehen. Und er hat eine Klammer- und Brückenfunktion für den Verkehr. Anwohner und Mitglieder des Stadtrates warnen indes: Es müsse dringend eine Drosselung der Geschwindigkeit her – bevor eine Katastrophe passiere.

Egal, ob im Altdorf Riedlingens oder an der Küsterfeldstraße gleich am Eingang des Stadtteils: Die Autos rauschen zu gewissen Stoßzeiten schier Stoßstange an Stoßstange durch den Ort. Dabei sehen Eltern allem voran die Schul- und Kindergartenkinder stark gefährdet. Inzwischen gibt es an der Hauptachse Küsterfeldstraße zwar eine Begrenzung, allerdings nur im unmittelbaren Bereich der Gebrüder-Röls-Schule und der Kirche, beziehungsweise des Kindergartens St. Martin. Dahinter, in Richtung der sogenannten "Kauflandkreuzung" geriert die Straße an manchen Tagen gar zur Rennstrecke für so manche Verkehrsteilnehmer.

